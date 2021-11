Saiba o valor do patrimônio que a cantora Marília Mendonça deixou para familiares

today10 de novembro de 2021 remove_red_eye158

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, que morreu em acidente aéreo na sexta-feira (05), acumulou um patrimônio avantajado ao longo de sua carreira. De acordo com informações divulgadas pelo programa “A Tarde é Sua”, a eterna Rainha da Sofrência deixou uma herança de R$ 500 milhões para seus familiares.

Ainda não se sabe como este dinheiro será dividido, mas a expectativa é que se seja partilhado entre a mãe da cantora, Ruth Moreira, seu filho, Léo, e possíveis outros familiares. E para quem achar a quantia exacerbada em relação ao tempo de carreira de Marília, vale lembrar que além da multidão de fãs que arrastava para seus shows, antes mesmo de ser famosa, ela já ganhava dinheiro com música. Compositora desde os 15 anos, ela era recordista do ECAD, órgão que registra e rentabiliza autores no Brasil.

Além de Marília Mendonça, morreram no acidente aéreo o produtor Henrique Ribeiro, o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Jr. e o copiloto Tarcíso Pessoa Viana. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Polícia Civil de Minas Gerais apuram a causa do acidente.



fonte: IG GENTE