SALÁRIO DE R$ 7.000,29 | Concurso público do Prodest para 35 vagas é autorizado

today16 de março de 2023 remove_red_eye78

Foi autorizado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a realização de concurso público no Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). A oferta é de 35 vagas com cadastro de reserva para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação (TI), com atuação nas áreas técnicas da autarquia.

Nessa quarta-feira (15) foi instituída a Comissão do Concurso para iniciar o processo de contratação da empresa responsável pela organização e realização do concurso, além das demais etapas do certame objetivando a admissão de pessoal.

O salário inicial é de R$ 7.000,29, para uma carga horária de 40 horas semanais. Os novos funcionários terão benefícios como assistência médico-hospitalar e ticket refeição/alimentação.

Na avaliação do presidente do Prodest, Marcelo Cornélio, o concurso público é fundamental para o Instituto aumentar a capacidade de suprir a demanda dos órgãos estaduais por serviços de TI.

“Com certeza, a chegada de novos funcionários é muito importante para desenvolvermos projetos que vão tornar o serviço público estadual mais digital e capaz de facilitar a rotina do cidadão”, enfatizou Cornélio.