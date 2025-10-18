#Salve Rosa é eleito melhor filme em Festival do Rio por Júri Popular

Depois de ser ovacionado em suas exibições no Festival do Rio, o longa-metragem #Salve Rosa, criado por Mara Lobão e dirigido por Susanna Lira, foi aclamado pelo júri popular como o melhor filme da mostra.

O roteiro assinado por Ângela Hirata Fabri abordou temas contemporâneos, que exploraram a exposição precoce de adolescentes nas redes sociais e as dinâmicas tóxicas que emergem desse excesso de visibilidade no mundo digital.

No suspense, protagonizado por Klara Castanho e Karine Teles, acompanhamos a jovem youtuber Rosa, que após um desmaio na escola, decide investigar seu passado. O que ela descobre coloca não apenas sua relação com a mãe superprotetora, em risco, mas também sua própria vida.

“Tudo que envolve esse projeto tem um gosto especial para mim e desejo que o maior número de pessoas tenha contato com essa história”, comenta Klara.

Klara Castanho foi reconhecida como melhor atriz, e o figurino criado por Renata Russo, recebeu o prêmio de Melhor Figurino.

“O prêmio foi a coroação de muito empenho, trabalho e dedicação. Ele foi o laçarote da caixa de presente. Me sinto muito realizada em ser reconhecida e de fato, premiada, por um trabalho que me dediquei tanto pelo resultado”, diz a intérprete de Rosa.

Rodado no Rio de Janeiro, o filme, que estreia nos cinemas dia 23 de outubro, é uma realização da Panorâmica em parceria com a Elo Studios e a Paramount Pictures.

Na Première Brasil, que nesta edição contou com 125 títulos, o maior da sua história, a Panorâmica se destacou no festival, consolidando-se como uma das produtoras mais inovadoras e criativas do audiovisual brasileiro.

foto Roberto Filho