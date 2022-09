Samarco apoiou realização do Festival do Caranguejo, em Anchieta

A Samarco apoiou a Associação dos Moradores da Chapada do Á, em Anchieta, com materiais para o Festival do Caranguejo, realizado nesse final de semana. Por meio do Programa de Educação Ambiental (PEA), a empresa disponibilizou camisas, bonés, itens para o desenvolvimento da gastronomia e peças de divulgação da 11ª edição do evento.

De acordo com a presidente da associação de moradores da comunidade, Shirmerly de Oliveira, a parceria foi essencial para a retomada do festival que é uma tradição para os moradores da região. “Estou extremamente feliz. Com a estrutura realizamos a festa que é uma tradição, de forma organizada para a comunidade”, disse Shirmerly.

O Festival do Caranguejo, promovido em Anchieta entre os dias 24 e 25 de setembro, contou com atrações musicais e outras atividades como a tradicional corrida do caranguejo. A iniciativa busca resgatar e difundir as raízes e a cultura da região, além de conscientizar os participantes sobre a preservação da espécie caranguejo uçá e do ecossistema do manguezal.

“Foi gratificante poder contribuir com o festival que além de promover a cultura da região, movimenta a economia local”, disse o coordenador de Relações Institucionais, Rodolpho Samorini, que representou a Samarco, em visita à comunidade para entrega do material, junto à analista socioinstitucional, Lídia Praça e o gerente de Operações Portuárias, Rodrigo Abreu. Representantes da Prefeitura de Anchieta também estiveram presentes.

foto divulgação Samarco