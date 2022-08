Samarco assina memorando para estudos relacionados ao projeto de descarbonização

A Samarco e a siderúrgica alemã Rogesa assinaram em agosto um memorando de entendimento para explorar parcerias técnicas e comerciais para o fornecimento de pelotas de minério de ferro de alta qualidade (redução direta). O objetivo da parceria é contribuir para a redução das emissões de carbono.

A Rogesa é uma produtora de aço europeia, subsidiária conjunta das duas empresas siderúrgicas em Saarland, Dillinger e Saarstahl, com cada empresa detendo 50% de participação direta e indireta. Ela produz aços a partir de dois altos-fornos e abastece as siderúrgicas de Dillinger e Saarstahl com aço líquido. Essas duas empresas estão atualmente trabalhando em um projeto para construir um módulo de redução direta na cidade de Dillingen, na Alemanha. Este é um importante projeto que visa a produção de aço com maior eficiência em termos de emissões de CO2.

“Temos o prazer de intensificar nossa longa e boa parceria com a Samarco por meio deste memorando de entendimentos. A iniciativa conjunta é mais um passo para a redução de CO2 e para a sustentabilidade na produção de aço”, disse o presidente do Conselho de Administração da Dillinger e Saarstahl, Karl-Ulrich Köhler.

Tanto o Brasil quanto a Alemanha têm metas de redução de emissões de carbono e parcerias estratégicas como essa serão necessárias para atingir essas metas.

De acordo o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela, as iniciativas e ações para redução de CO2 são uma realidade global e a empresa está trabalhando para cumprir todas as metas estabelecidas. Vilela afirmou ainda que a Samarco tem todas as condições para contribuir com a siderurgia mundial em prol da sustentabilidade, tornando-se um fornecedor estratégico também em termos de descarbonização.

“Cliente desde 1978, a Rogesa é parceira da Samarco por muitos anos e essa iniciativa é importante para que as empresas estejam preparadas para o futuro, redesenhando seus processos visando as melhores soluções técnicas que reforcem a sustentabilidade”, afirma Renato Pereira, Head Comercial e Marketing na Samarco.

A Samarco continua comprometida com a busca de seu propósito de tornar a mineração diferente e sustentável, capaz de gerar resultados e construir valor para a sociedade.

foto divulgação Samarco