Samarco disponibiliza kits de saúde para auxiliar municípios no combate ao novo coronavírus

today21 de abril de 2020 remove_red_eye36

A Samarco começou a entregar na quinta-feira (16) kits com produtos e equipamentos de saúde para os municípios vizinhos aos complexos de Germano (MG) e Ubu (ES). A doação, que totaliza R$ 1 milhão, representa o compromisso da empresa em contribuir com as cidades de sua área de atuação no enfrentamento da pandemia.

Os produtos e equipamentos vão auxiliar, principalmente, os profissionais que atuam na linha de frente nas unidades de saúde. Serão destinados cerca de 88 mil máscaras cirúrgicas, 67 mil toucas, 33 mil pares de luvas látex, 4,7 mil capotes descartáveis, 2,5 mil litros de álcool gel 70%, 6,5 mil litros de álcool 70% desinfetante, 288 óculos de segurança e 160 termômetros. Os testes rápidos estarão disponíveis nas próximas semanas.

Os kits de saúde estão em consonância com o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), do Ministério da Saúde, que orienta sobre como lidar com a pandemia.

Medidas preventivas

Desde o dia 13 de março, a Samarco adotou uma série de medidas preventivas frente à pandemia do novo coronavírus, com o objetivo garantir a segurança e saúde dos empregados e evitar a disseminação da Covid-19 nas comunidades onde atua. Entre as ações estão a adoção do regime de home office e de escalonamento para aqueles empregados que desempenham atividades prioritárias e essenciais e que demandam presença física.

Com as medidas adotadas, a Samarco reduziu em cerca de 60% o fluxo de pessoas em suas unidades.