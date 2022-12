Samarco entrega praça para comunidade de Chapada do Á, em Anchieta

A Samarco entregou, nesta quinta-feira (8/12), a nova praça para a comunidade de Chapada do Á, em Anchieta. O local será um novo espaço de convivência e lazer para cerca de 80 famílias que residem nas proximidades, além de visitantes. O evento contou com a participação do diretor de Planejamento da Samarco, Sérgio Mileipe.

O espaço conta com playground coberto e descoberto, área multiuso, equipamentos de academia, arquibancada, sala de leitura e banheiros. As obras duraram um ano, sendo priorizada a contratação de mão de obra local.

A estrutura foi construída a pedido da comunidade, em atendimento a condicionante da Licença Operacional da Usina III, no Complexo de Ubu, em Anchieta. “Estamos honrando mais um compromisso assumido pela empresa com a entrega desse espaço para a população”, ressaltou o gerente-geral de Operações do Complexo de Ubu, Alysson Werneck.

A nova praça recebeu o nome de Araputanga escolhido pela população por representar o primeiro nome da comunidade de Chapada do Á, Ara significa Arara e Putanga, vermelha.

“Foi uma obra muito esperada. A comunidade quando idealizou o projeto, junto com a Samarco, sonhou com uma obra que garantisse o bem-estar e o lazer para nossas crianças e para todos. Será um ponto de encontro, de diversão e de muitas festas. Além de contemplar a natureza e ser utilizada para conversas entre os moradores, prática de exercícios e ainda ser palco de eventos culturais”, destacou a presidente da Associação de Moradores, Shirmerly de Oliveira Pereira.

