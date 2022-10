SAMARCO | Força Local apresenta balanço dos dois anos de atuação em Minas Gerais e no Espírito Santo

today11 de outubro de 2022 remove_red_eye42

Mais de R$ 1,1 bilhão foi movimentado com compras e contratações de fornecedores dos locais

O programa Força Local completa dois anos com números expressivos nos territórios de atuação da Samarco em Minas Gerais e no Espírito Santo. Dados divulgados nesta segunda-feira (10/10) demonstram que o programa contratou mais de R$ 1,1 bilhão no comércio local dos municípios de Catas Altas, Ouro Preto, Mariana e Santa Bárbara (MG) e Anchieta, Guarapari e Piúma (ES). Além disso, R$ 759 milhões foram desembolsados pela empresa, contemplando 204 fornecedores locais. Foram cerca de R$ 4 milhões em compras diretas de produtos e serviços de 328 fornecedores.

“Algo que tínhamos que resgatar, com a retomada das nossas operações, era a proximidade com os fornecedores, empresas locais para seguirmos compartilhando valor. Esse programa nasceu há dois anos e hoje conseguimos ver os resultados. Tive a oportunidade de ouvir de empresários o quanto o Força Local tem sido importante neste momento de aquecimento da economia”, destacou o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.

“O Força Local é uma oportunidade para que empresários locais se sintam mais preparados para as exigências do mercado, contribuindo para o desenvolvimento de suas empresas e para melhorias nos processos de gestão. A nossa missão é ajudá-los a estarem cada vez mais capacitados para além da mineração. Sem apoio dos participantes não seria possível alcançarmos resultados tão relevantes”, disse a gerente-geral de Suprimentos da Samarco, Ailana Vilela.

Fornecedores locais

Para fomentar o desenvolvimento de fornecedores locais, o programa oferece, gratuitamente, várias atividades ao longo do ano. Nos últimos dois anos mais de 3.154 pessoas participaram dos 53 workshops, palestras e seminários realizados. Os Catálogos de Fornecedores em Minas Gerais e do Espírito Santo contaram com 451 empresas. Foram realizados 300 atendimentos nas rodadas de negócios e disponibilizadas 451 vagas em cursos de capacitação profissional. No total, foram certificadas 113 empresas, no Pilar de Desenvolvimento e Qualificação.

“O programa está alinhado ao propósito de fazer uma mineração diferente. Queremos incentivar o atendimento de demandas, por meio de ferramentas, de conhecimento para que as empresas possam ter novas oportunidades de negócios”, ressaltou a coordenadora do Força Local, Elisangela Toledo.

A representante da Nara Móveis e Equipamentos, Nara Gatti da Costa, de Guarapari, falou sobre a experiência com o Força Local. “O programa agregou muito valor, inclusive com relação a nossa carteira de clientes. Ampliou a nossa visão de busca por outros clientes. Pude colocar em prática os aprendizados que adquiri durante seis meses que participei do programa, buscando melhorias e capacitação da equipe. O Força Local veio para ficar”, comemorou Nara.

“O Força Local nos deu oportunidade de entender o processo de compra da Samarco e também de nos preparar para atender outras empresas. O processo de direcionamento junto aos fornecedores foi de grande valor. Além de poder fazer novos negócios, ganhamos experiência”, destacou o proprietário da Maximiano Confecções, Valmir Maximiano, que também atua como vice-presidente da Associação Comercial de Ouro Preto (Aceop).

A representante da empresa Xip 7 Informática, de Ouro Preto, Ludiana Gonçalves Lúcio, ressaltou que percebeu o resultado da participação no programa na prática. “Todo o conteúdo abordado foi muito válido. Aprendemos muito. O Força Local contribuiu para nos direcionar, sendo muito importante e significativo para nós. Queremos continuar caminhando juntos e conseguir cada vez parcerias mais sólidas”, disse.

“É sempre uma satisfação ouvir as pessoas que participam do programa. O Força Local fortalece nossos vínculos de confiança e nos reaproxima de públicos estratégicos, por meio do diálogo com as comunidades, entidades de classe e fornecedores locais”, concluiu o diretor Financeiro, de TI e Suprimentos da Samarco, Gustavo Selayzim.

O programa

Criado em outubro de 2020, o Força Local é estruturado nos pilares Políticas, Capacitação, Negócios, Monitoramento e Desenvolvimento e Qualificação. A iniciativa é realizada em parceria com as entidades de classe dos municípios onde a Samarco é recebida em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mais detalhes sobre o programa estão disponíveis no https://www.samarco.com/forca-local/