SAMARCO | Força Local entrega certificados a fornecedores do Espírito Santo

today24 de novembro de 2022 remove_red_eye27

O Força Local concluiu o 2° Ciclo do Pilar Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores Locais (PDQF) no Espírito Santo com a entrega de certificados para 27 empresas de Anchieta, Guarapari e Piúma, na terça-feira (22/11). A ação promoveu a capacitação de fornecedores que participaram de atividades realizadas no segundo semestre deste ano para o desenvolvimento dos negócios.

Ao todo, foram 14 eventos, 29 mentorias técnicas e mais de 30 atendimentos realizados desde agosto deste ano, início do 2º Ciclo do PDQF.

“Nesta etapa registramos uma evolução de 117% das empresas. O propósito do Força Local é tornar os fornecedores aptos para atender não somente a Samarco, mas outras empresas e setores também. Estamos aqui para ajudar e indicar caminhos, mas as empresas são as protagonistas”, destacou Jener Pontes, gerente de Suprimentos da Samarco.

Durante os encontros do Pilar Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores Locais foram oferecidas consultorias e orientações, visando melhorias na produtividade e na qualidade dos serviços prestados pelas empresas, com abordagens sobre planejamento estratégico, saúde e segurança do trabalho, gestão financeira e de pessoas, gerenciamento de projetos e qualificação dos empregados (as).

“É muito bom acompanhar esse pilar que atua pontualmente, com base nas deficiências e necessidades de cada empresa. Ao longo do trabalho percebemos o amadurecimento dos empresários e como eles saem com uma visão muito mais ampla do seu negócio”, destacou a coordenadora do Força Local, Elisangela Toledo.

Parceira para o desenvolvimento

“O Força Local nos ajudou em todos os processos da empresa, desde a organização aos indicadores de desempenho. Foi o ponto chave para sair da zona de conforto e olhar mais adiante. É gratificante receber esse apoio”, ressaltou a responsável pela empresa Gesso Serra das Graças, de Anchieta, Thais Bridi.

“Na minha empresa eu era administrativo, financeiro e resolvia todos os problemas. Quando recebemos o apoio do Força Local comecei a entender o que estava errado, onde deveria acertar, trazer e treinar os nossos colaboradores e mostrar uma nova forma de fazer e mudar o nosso negócio. Quando se tem uma mão estendida, você passa a olhar as coisas de outro modo e a entender o que é planejamento”, destacou Jocimar Paganini, Lavoro Construções, de Guarapari.

Em julho deste ano, outros 25 fornecedores do Espírito Santo foram certificados pelo programa no 1° Ciclo do PDQF.

Força Local

O programa visa fomentar o desenvolvimento socioeconômico nos municípios que recebem a Samarco em Minas Gerais e no Espírito Santo. A iniciativa é baseada nos pilares políticas, capacitação, negócios, monitoramento e desenvolvimento e qualificação. Por meio do programa também são promovidos workshops, palestras e seminários como forma de melhorar e preparar profissionais e empresas para o mercado de trabalho. O Força Local é realizado em parceria com as entidades de classe dos municípios.

foto Jeferson Roccio