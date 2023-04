SAMARCO | Força Local está com inscrições abertas para o Catálogo de Fornecedores

O programa Força Local está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (28/04) para empreendedores interessados em fazer parte da 3ª Edição do Catálogo Eletrônico de Fornecedores de Minas Gerais e do Espírito Santo. Podem participar empresas localizadas em Catas Altas, Mariana, Ouro Preto e Santa Bárbara (MG), e Anchieta, Guarapari e Piúma (ES) de vários segmentos como construção civil, meio ambiente, tecnologia da informação, vestuário e saúde, dentre outros. As inscrições devem ser realizadas pelo site do programa por meio do link.

A 3ª edição do catálogo eletrônico será lançada em julho deste ano e ficará disponível no site da Samarco, com informações sobre produtos e serviços oferecidos pelos fornecedores locais. Além disso, o catálogo é compartilhado com as contratadas da Samarco ampliando a visibilidade desses empreendimentos.

“É uma oportunidade interessante para que os empreendedores apresentem os seus negócios, mostrando o que têm a oferecer não somente para a Samarco, mas para outras empresas que poderão se tornar parceiras. É mais uma iniciativa para promover o desenvolvimento socioeconômico dos territórios onde a empresa atua”, destacou a coordenadora do Força Local, Elisangela Toledo.

O Catálogo do Força Local conta com 450 fornecedores inscritos em edições anteriores. Quem já está com a versão atual será inserido automaticamente na 3° edição. A inscrição é necessária somente se houver atualização dos dados da empresa e para aqueles fornecedores que ainda não estão no catálogo.