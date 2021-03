SAMARCO | Força Local promove palestra e seminário gratuitos

today31 de março de 2021 remove_red_eye17

A Samarco irá promover por meio do programa Força Local, palestra e seminário gratuitos para fornecedores nos territórios onde a empresa atua, nos dias 6 e 7 de abril, com temas relacionados à gestão comercial e saúde e segurança do trabalho.

Os encontros virtuais fazem parte do pilar desenvolvimento e qualificação de fornecedores, e o programa conta ainda com os pilares políticas, capacitação, negócios e monitoramento.

A palestra acontece no dia 6 de abril, às 18h30, com o tema Gestão Comercial, e irá abordar a importância de uma boa gestão para as empresas e as estratégias para a implantação de um plano comercial eficiente, e será ministrada por Alexandre Ribeiro, Master Coach formado pela Sociedade Brasileira de Coaching.

No dia 7 de abril, às 14 horas, o seminário com o tema Saúde e Segurança do Trabalho será ministrado por Cristiane Tassinari, engenheira de Segurança do Trabalho e de Produção. No encontro, serão abordados assuntos como a importância da gestão de segurança nas atividades laborais para se evitar acidentes, doenças ocupacionais e outras formas de agravos à saúde do profissional.

Força Local

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico nos territórios onde atua em Minas Gerais e no Espírito Santo, a Samarco lançou, em outubro de 2020, o programa Força Local, de forma a contribuir para que os empresários locais estejam cada vez mais preparados para atender possíveis demandas da Samarco e também de outras empresas.

Essa é a terceira rodada de palestras e seminários. Em fevereiro deste ano, o programa promoveu encontros sobre gestão estratégica e ferramentas de qualidade e produtividade para representantes das empresas e entidades de classe das cidades de sua atuação. Para 2021, estão previstos mais 10 encontros, entre palestras e seminários, e duas rodadas de negócios que possibilitarão conectar compradores e fornecedores, e gerar novas oportunidades comerciais no Espírito Santo e em Minas Gerais.

No último ano, o Força Local realizou sua primeira ação, o workshop “Como se cadastrar na Samarco”. Foram realizados 12 workshops, sendo seis para Minas Gerais e seis para o Espírito Santo, que abordaram os processos de compras da Samarco, saúde e segurança do trabalho para fornecedores, licenciamento ambiental, entre outros temas. Para saber mais sobre o programa entre em contato pelo e-mail [email protected] .

Confira a programação, se inscreva e participe.

Dia 06/04/21 – Palestra: Gestão Comercial, ministrada por Alexandre Ribeiro, Master Coach formado pela Sociedade Brasileira de Coaching – https://www.sympla.com.br/palestra-gestao-comercial__1163858

Dia 07/04/21 – Seminário: Saúde e Segurança do Trabalho, ministrado por Cristiane Tassinari, engenheira de Segurança do Trabalho e de Produção – https://www.sympla.com.br/seminario-saude-e-seguranca-do-trabalho—es__1163849