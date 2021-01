SAMARCO | Gestão Estratégica é tema de palestra e seminário do Força Local

Nos dias 2 e 3 de fevereiro, a Samarco irá promover palestra e seminário, em formato virtual, sobre gestão estratégica e ferramentas de qualidade e produtividade, dando sequência às atividades do Força Local, programa que visa fomentar o desenvolvimento de fornecedores nos territórios onde a empresa atua.

Podem participar gratuitamente representantes das empresas e entidades de classe das cidades de Guarapari, Piúma e Anchieta.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente nos links:

Dia 02/02/21 – Palestra: Gestão Estratégica, ministrada pelo CEO da DVF Consultoria, Durval Vieira de Freitas – https://www.sympla.com.br/palestra-gestao-estrategica__1107736

Dia 03/02/21 – Seminário ES: Conceitos e aplicações das Ferramentas da Qualidade para a Gestão Estratégica – https://www.sympla.com.br/seminario–conceitos-e-aplicacoes-das-ferramentas-da-qualidade-para-a-gestao-estrategica—es__1107687

Outras ações

Em novembro do último ano, o Força Local realizou sua primeira ação, o workshop “Como se cadastrar na Samarco”, em parceria com as entidades de classe dos municípios. Foram realizados 12 workshops, sendo seis para Minas Gerais e seis para o Espírito Santo, que abordaram os processos de compras da Samarco, saúde e segurança do trabalho para fornecedores, licenciamento ambiental, entre outros temas.

Para 2021, estão previstos 16 encontros, entre palestras e seminários, e duas rodadas de negócios que possibilitarão conectar compradores e fornecedores, e gerar novas oportunidades comerciais.



O Força Local é um programa baseado em cinco pilares: políticas, capacitação, negócios, monitoramento e desenvolvimento e qualificação. Dentre os objetivos, está o incentivo a fornecedores e comerciantes locais para, além de se tornarem aptos a atender possíveis demandas da Samarco, atender também outras empresas. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail programaforcalocal@samarco.com.