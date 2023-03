Samarco inaugura Centro de Operações Integradas no Complexo de Ubu

A Samarco avançou mais um passo na implantação do Centro de Operações Integradas (COI) para reforçar o monitoramento das operações, com a inauguração da sala no Complexo de Ubu, em Anchieta (ES), nesta quinta-feira (16/03). O COI é mais uma iniciativa em prol do propósito da empresa de fazer uma mineração cada vez mais segura. A unidade integra as rotinas de várias equipes, que irão operar equipamentos das áreas de polpa de minério, filtragem, pelotização, forno, estocagem e embarque de navios.

O COI também irá aperfeiçoar o monitoramento dos controles ambientais, dos ativos da operação e gestão integrada da cadeia produtiva da mina ao porto, trazendo mais assertividade na tomada de decisões e em ações preventivas.

“A implantação do COI potencializa o fluxo de informações e o alinhamento com a unidade de Germano, em Mariana (MG). Avançamos em mais uma prática para trazer mais segurança a todas as etapas do processo de produção, além de fortalecer a integração entre as unidades. Temos o compromisso de investir em iniciativas de prevenção de riscos às operações, resguardando as pessoas, os territórios onde atuamos e o meio ambiente”, destacou o presidente Rodrigo Vilela.

No ano passado, a empresa inaugurou a sala do COI em Germano. O local abriga todas as salas de controle da operação e integra atividades de planejamento, gestão de ativos, processos e gestão ambiental. As duas unidades formam o COI Samarco, que promove o compartilhamento das etapas do processo produtivo dos complexos e o acompanhamento em tempo real.

“A sala integrada é um local ergonomicamente adequado e apresenta-se como um símbolo do modelo integrado de tomada de decisão nas operações. Teremos pessoas, processos e tecnologias dedicadas a monitorar e direcionar as ações com a visão do ótimo global para a empresa e atuando na mitigação de riscos”, destacou o gerente de Planejamento Integrado, Eguinaldo Firmiano de Souza.

