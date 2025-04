Samarco patrocina ações culturais e de incentivo à educação científica no ES

today11 de abril de 2025 remove_red_eye66

Para além da produção de pelotas, a Samarco atua no dia a dia das comunidades dos territórios onde mantém operação. No último mês, a empresa firmou parcerias estratégias, no Espírito Santo, para levar educação científica para os alunos da rede pública de ensino, além de apoiar um projeto de valorização das tradições culturais capixabas.

Foi por meio da Política de Investimento Institucional e Social (PIIS) que a Samarco está patrocinando o “OAIG Pela Estrada”, promovido pelo Observatório Astronômico do Ifes Guarapari (OAIG), com o objetivo de ampliar o acesso das comunidades à educação científica em Astronomia.

O projeto é voltado para os alunos da rede pública de ensino de Guarapari e Anchieta (ES), abrindo oportunidades para eles conhecerem sobre os instrumentos de observação do céu, além de experimentarem jogos educativos e visita ao planetário móvel.

O diretor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do Ifes, Adriano Mesquita de Oliveira, relata que essa ação permite que alunos tenham acesso a conteúdo e aprendizados na área, que jamais imaginariam ter se não fosse por meio da parceria com a Samarco.

“O impacto é muito grande na vida dos alunos, pode mudar a visão de mundo e transformar a realidade local. Quem sabe algum dos estudantes desperta o interesse em seguir a carreira científica?”, destaca.

“A iniciativa está alinhada ao nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento do território, apoiando projetos que levam conhecimento e oportunidades às comunidades locais. Para nós, é uma satisfação apoiar o OAIG na Estrada, que contribui para que mais pessoas tenham acesso ao mundo da Astronomia”, diz Rodolpho Samorini, gerente de Relações Institucionais e Governamentais no Espírito Santo.

A programação das atividades está sendo construída em parceria com as secretarias municipais de educação dessas cidades. A primeira ação ocorreu em Meaípe, em março, com a participação da Escola Manoel Rozindo da Silva.

Memórias do Jongo

Em parceria como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Anchieta (ES), a Samarco também estendeu o seu apoio ao projeto “Memórias do Jongo”. A iniciativa visa catalogar e preservar as músicas do jongo, uma tradição afro-brasileira essencial para a identidade cultural da comunidade de São Mateus, fundamental para manter viva a identidade, a memória e a tradição das comunidades que construíram e constroem a história da região.

O projeto tem o objetivo de registrar sistematicamente o repertório musical e as vivências dos mestres jongueiros de Anchieta. Além de registrar o passado, a iniciativa garante que futuras gerações tenham acesso às raízes culturais da região. Atualmente, dois grupos de jongo são reconhecidos na cidade: “Jongo de São Benedito Sol e Lua” e “Tambores de São Mateus”. Ambos desempenham um papel fundamental na revitalização e transmissão da tradição.

“Reafirmamos nosso compromisso com o crescimento sustentável, algo que passa pelo desenvolvimento das comunidades, nos aspectos cultural, social e econômico. Temos orgulho de apoiar projetos que, assim como o Memórias do Jongo, resgatam e mantêm vivas as tradições fundamentais para a identidade e o pertencimento da população” afirma Priscila Malafaia, coordenadora de Impacto Social da Samarco.

fotos arquivo Samarco