SAMARCO: PID impulsiona economia nos territórios

today15 de junho de 2026 remove_red_eye68

Programa já registra mais de 7.500 ingressos após reabertura e segue aberto até 1º de julho, com indenização de R$ 35 mil para pessoas físicas e jurídicas elegíveis

O Programa Indenizatório Definitivo (PID), executado pela Samarco, segue movimentando a economia das localidades elegíveis, com reflexos percebidos principalmente nos setores de comércio, serviços e construção civil. Em Governador Valadares (MG), comerciantes relatam aumento na circulação de recursos e crescimento das vendas impulsionado pelos pagamentos realizados às pessoas elegíveis. Até maio de 2026, o programa já havia destinado mais de R$ 11,2 bilhões em indenizações individuais.

Para Giselly Souza Modesto, gerente administrativa de uma loja de materiais de construção no município, o impacto foi percebido diretamente nas vendas ao longo de 2025.

“Percebemos uma melhora significativa nas vendas a partir do momento em que as indenizações começaram a circular no mercado. Muitos clientes enxergaram nesse recurso uma oportunidade de investir no próprio lar, reformando, ampliando e trazendo mais conforto e qualidade de vida para suas famílias”, afirmou.

Giselly destaca ainda que o estabelecimento criou campanhas promocionais voltadas ao público beneficiado pelo programa, incluindo ações para pagamentos à vista e divulgação nas redes sociais.

“O resultado foi um aumento expressivo nas vendas e um aquecimento importante do comércio local. Agora, com a reabertura do PID, nossa expectativa é muito positiva para o segundo semestre. A tendência é de uma nova onda de investimentos em reformas e melhorias residenciais, fortalecendo novamente o varejo e movimentando a economia da região”, disse.

Além dos reflexos positivos na economia local, o PID também tem contribuído para a organização financeira e a retomada de projetos pessoais de famílias elegíveis. Moradora de Aracruz (ES), Jociane Demonel Rocha Xavier destaca a importância do programa para sua realidade familiar.



“O PID trouxe um alívio muito importante para a minha família. Sou mãe de quatro filhos e tenho um filho que necessita de cuidados, consultas e medicamentos constantes. Com a indenização, consegui custear despesas essenciais, cuidar melhor dos meus filhos e ter mais tranquilidade para seguir em frente. Esse apoio fez diferença na vida de muitas famílias, inclusive na minha, ajudando-nos a reconstruir nossos projetos com mais dignidade e segurança”, afirma.

Ao mesmo tempo em que mantém impacto econômico positivo relevante nos territórios, o PID também registra celeridade na nova etapa de reabertura. Desde 18 de maio de 2026, mais de 7.500 pessoas ingressaram na plataforma, mais de 3.700 acordos foram firmados, com mais de 1.550 pagamentos realizados. A reabertura do programa ocorreu a partir de solicitação das Instituições de Justiça brasileiras. O programa permanecerá disponível para novos ingressos até 1º de julho de 2026 e prevê indenização de R$ 35 mil por pessoa física ou jurídica elegível.

O programa conta com análise documental simplificada e tramitação digital, garantindo agilidade nas fases de análise de elegibilidade, aceite de proposta e pagamento. A nova etapa do PID contempla pessoas que ainda não haviam ingressado no sistema e pessoas que tiveram seu requerimento encerrado por invalidação de procuração. Contempla, ainda, pessoas que tiveram requerimentos encerrados por perda de prazo para correção de documento de identificação e/ou de comprovante de endereço, por perda de prazo para aceite de proposta indenizatória ou por recusa de proposta. O ingresso pode ser realizado por meio da Defensoria Pública que oferece atendimento gratuito, ou por advogado particular com procuração válida.

Criado dentro das medidas previstas no Novo Acordo do Rio Doce, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro de 2024, o PID já havia indenizado mais de 305 mil pessoas até maio de 2026.