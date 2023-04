Samarco promove encontro com a comunidade de Mãe-Bá, em Anchieta

17 de abril de 2023

Moradores da comunidade de Mãe-Bá, em Anchiet, participaram de encontro promovido pela Samarco, na terça-feira (11/04), que abordou questões sobre o mercado de trabalho, com o principal objetivo de preparar as pessoas a participarem de processos seletivos para vagas de emprego na região.

A capacitação foi planejada conforme a demanda apontada pela população, durante encontro realizado com o presidente Rodrigo Vilela e o diretor de Operações, Sérgio Mileipe. A Samarco realiza frequentemente reuniões com as comunidades dos territórios onde atua para conhecer as necessidades e estreitar o relacionamento com as pessoas.

“Materializamos as conversas em ações junto à comunidade Mãe-Bá para suporte da carreira profissional dos moradores. É uma iniciativa alinhada à missão de compartilhar valor com a sociedade de forma eficiente”, ressaltou o gerente-geral de Operações em Ubu, Alysson Werneck.

Entre as abordagens durante o encontro, os cerca de 30 participantes aprenderam a estruturar o currículo, identificar oportunidades de inserção no mercado, comportamento na entrevista, orientações para o desenvolvimento de habilidades, entre outras.

“Gostei muito do curso, do tema e da dinâmica apresentada. Foi a primeira vez que participei de curso promovido pela Samarco e considero a empresa parceira da comunidade. Com certeza ajuda as pessoas a se preparem para o mercado de trabalho. Foi uma excelente iniciativa em benefício da comunidade”, destacou a moradora da comunidade de Mãe-Bá, Jucilene Bispo dos Santos Silva.

