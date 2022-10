Samarco recebe o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol

today18 de outubro de 2022 remove_red_eye27

A Samarco recebeu o selo ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol para o inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) de 2021, nesta segunda-feira (17/10). A empresa foi certificada por ter alcançado o nível mais alto de qualificação do programa. A certificação do documento garante a confiabilidade, rastreabilidade e robustez no relato de emissões GEE emitido pela empresa.

“O recebimento deste selo indica que o procedimento de inventário GEE está no caminho certo e reforça o nosso empenho para continuarmos neste processo”, avalia a analista de Meio Ambiente, Márcia Bragato.

O Programa Brasileiro GHG Protocol classifica os inventários GEE com selos ouro, prata ou bronze, conforme a transparência e completude dos dados emitidos. A Gerência de Meio Ambiente da Samarco é responsável pela construção do inventário, que está alinhado ao propósito de fazer uma mineração diferente, mais segura e sustentável.

“Este selo mostra que a Samarco está desenvolvendo suas iniciativas de descarbonização de forma gradual, mas com solidez”, afirma o gerente-geral de Sustentabilidade, Daniel Medeiros.

foto Marcus Desimoni/Nitro