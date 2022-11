Samarco recebe prêmios do Ibram e do Grupo Gestão RH

A Samarco conquistou o 1° lugar na categoria Saúde, do Prêmio Melhores Práticas na Mineração 2022, promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), na terça-feira (22/11), com o Programa Saúde Mental. E alcançou a 2ª posição no quesito segurança e inovação com o projeto Bloqueio Digital. Além disso, na quarta-feira (23/11), a gerente-geral de Desenvolvimento Humano e Organizacional, Vera Lúcia, recebeu o prêmio “RH Mais Admirado 2022” – Premiação Sudeste MG, do Grupo Gestão RH, em São Paulo.

Essa premiação é de toda a Samarco e especialmente de todo o time da Gerência-Geral de Desenvolvimento Organizacional da empresa, formado por pessoas diversas e que realizam diariamente um trabalho em prol do cuidado e desenvolvimento das nossas pessoas, com integridade, respeito e competência”, destacou Vera Lúcia.

A premiação, promovida pelo Grupo Gestão RH, visa reconhecer os RHs com atuação no Brasil e América Latina e CEOS mais admirados no mercado. Os elegíveis ao prêmio são os principais executivos de Recursos Humanos das maiores e melhores empresas para trabalhar. A pesquisa envolve etapas qualitativas e quantitativas para definição dos vencedores.

Iniciativas premiadas pelo IBRAM

O Programa Saúde Mental da Samarco, desenvolvido de forma multidisciplinar, visa influenciar e atuar em todos os níveis da organização, incluindo terceiros e familiares de empregados (as), para assegurar a qualidade do ambiente de trabalho e a promoção da saúde integral. A abordagem tem como objetivo desenvolver o protagonismo do indivíduo no autocuidado e sua capacidade para gerenciar o bem estar físico e mental, fazendo uso adequado das soluções de apoio, suporte e prevenção ofertadas internamente. A ação foi realizada para reforçar a atuação da empresa na assistência psicológica, visando melhorias na qualidade de vida.

“O prêmio do Ibram representa muito para a empresa. É um tema que trabalhamos na Samarco com muita seriedade e carinho, para tornar nosso ambiente cada vez mais seguro psicologicamente e promover a saúde mental em todas as esferas da empresa”, avaliou o médico e especialista em Saúde Integrada, Victor Colodetti Caus.

A outra ação premiada foi o projeto Bloqueio Digital. A iniciativa trouxe mais segurança aos processos ao reduzir falhas na execução do bloqueio de energias, além de um ganho de produtividade nas atividades de manutenção. As premiações, promovidas pelo Ibram, contemplam iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável, dando transparência às ações desenvolvidas pelo setor para segurança e saúde.

foto divulgação Samarco