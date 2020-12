SAMU 192 | Abertas inscrições para trabalhar com salário de até R$ 4,6 mil

today9 de dezembro de 2020 remove_red_eye40

A partir da próxima segunda-feira, dia 14, estarão abertas as inscrições para aqueles que desejam atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, visando atender 45 municípios do estado do Espírito Santo com um salário de até R$ 4,6 mil.

As oportunidades são para enfermeiro do Núcleo de Educação Permanente, com salário de R$ 3.213,63; enfermeiro responsável técnico: R$ 4.675, 50, enfermeiro: R$ 2.178,83, farmacêutico responsável técnico: R$ 3.645,85 e coordenador: R$ 3.213,63.

Já para os níveis médio e técnico, são para condutor socorrista: R$ 1.878,51; técnico de enfermagem: R$ 1.506,55 e supervisor de operações: R$ 1.500,00.

Para se inscrever basta enviar um currículo simplificado para o email rhsaude@avantesocial.org.br e seguir as instruções do edital, que deverá ser acessado no site: www.avantesocial.org.br

O resultado final da seleção está previsto para ser publicado no dia 15 de janeiro de 2021.

Fonte A Tribuna