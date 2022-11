Sandrera leva seu show “Página do Som” a Anchieta no feriado do dia 15

Com entrada franca, trata-se de um verdadeiro espetáculo de cordas que reúne instrumentos como violões, violas, violino, rabeca, ukulele, banjo e bandolim; o show acontece no Teatro Rerigtiba, referência artística em Anchieta

O cantor e compositor *Sandrera* estará com seu show *Página do Som*, um verdadeiro *espetáculo de cordas*, em Anchieta no próximo dia 15, terça-feira, feriado nacional.

O show, que reúne instrumentos como violões, violas, violino, rabeca, ukulele, banjo e bandolim, acontece no Teatro Rerigtiba, referência artística da cidade, na abertura da “6ª Mostra de Teatro Cidade de Anchieta”, às 20 horas. A entrada é franca.

Segundo Sandrera, toda a textura dos instrumentos terá como premissa se ambientar no folk, estilo principal do compositor.

“A apresentação nasceu da ideia de juntar violões, violas e violino em experimentos, flertando com o folk. A proposta do show é de uma textura de palavra cantada com composições que dialogam com o público e, ao mesmo tempo, sugerem espontaneidade típica de encontros musicais, bem ao clima de roda de violão, com letras que evocam o cotidiano, a utopia e os amores. É uma relação que remete à página de um livro, por meio de canções”, explica Sandrera sobre o conceito do espetáculo.

O show “Página do Som” é voltado para apresentações em teatros, feiras literárias e saraus. O propósito é fazer com que a plateia se sinta inserida e acolhida durante o show; dialogue com a proposta e a sonoridade.

Em Anchieta, Sandrera será acompanhado por Claudine Abreu, violino e rabeca; Ded Bonfim, violões de 6 e 12 cordas; Marcos Vidigal, slide e ukulele; e Ricardo Mendes Cachalote: still guitar, banjo e bandolim.

O show “Página do Som” foi contemplado no Edital de Seleção de Projetos de Circulação de Espetáculos Musicais da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

Serviço: Sandrera leva show “Página do Som a Anchieta*

– Quando: 15 de novembro, feriado nacional.

– Horário: 20 horas.

– Onde: Teatro Rerigtiba, na abertura da “6ª Mostra de Teatro Cidade de Anchieta”.

Equipe técnica:

– Produção Executiva: Vagna Ganen.

– Produção de palco/roadie: Felipe Nanndorf.

– Técnico de Som: Paulinho Moxuara.

– Intérprete de Libras: Sunshine Zanoni.