SANTA TERESA | Abertas as inscrições para o 1° Festival de Música Primavera Teresense

today3 de agosto de 2022 remove_red_eye42

Estão abertas até o dia 15 de agosto as inscrições para o Festival de Música – Primavera Teresense – onde os compositores poderão participar da fase eliminatória (online). As apresentações (definidas em semifinal e final) acontecem no período de 07 a 10 de setembro de 2022 na Praça da Cultura (Praça Duque de Caxias), no Centro de Santa Teresa.

O objetivo é fomentar e fortalecer as relações entre a comunidade artística local e do Estado, valorizando compositores (as), cantores (as), grupos, bandas e instrumentistas, por meio de premiações e proporcionar apresentações públicas presenciais, além de promover o intercâmbio entre artistas de diferentes sonoridades e gerações.

A premiação será para as três composições finalistas com os seguintes valores: R$ 2.500,00 para o primeiro lugar; R$ 2.000,00 para o segundo; e R$ 1.500,00 para o terceiro lugar.

Será necessário produzir um vídeo para realizar a inscrição.

Para participar, acesse www.festivalprimaverateresense.com.br, veja o regulamento e inscreva-se.

O Festival é uma realização da Prefeitura de Santa Teresa com apoio da Rádio Canaã FM (98,5).

foto Pixabay