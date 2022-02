São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha recebem investimentos do governo do Estado

O primeiro município que recebeu, nesta quinta-feira (24), a visita do governador do Estado Renato Casagrande foi São Domingos do Norte, localizado na microrregião Centro-Oeste.

A cidade vai receber mais de R$ 14 milhões em investimentos nas áreas de infraestrutura urbana, habitação, educação e assistência social.

“O Espírito Santo de hoje é o mesmo de uns anos atrás. Mas, por que as coisas acontecem agora e não aconteciam antes? Porque a gente gosta de fazer, de mudar a vida das pessoas, de entregar obras, de assinar ordens de serviço. Sempre tem algo para se fazer e estamos fazendo muito e em todos os 78 municípios do Estado. Nosso governo tem compromisso em cuidar das pessoas e quanto mais a gente faz, mais somos cobrados, pois a população sabe que a gente realiza. Aqui em São Domingos do Norte estamos anunciando obras importantes que vão melhorar a vida de seus moradores”, afirmou o governador.

Repasses e convênios

– Execução das obras de pavimentação, iluminação, drenagem, sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em ruas e avenidas do Loteamento Kiko: investimento de R$ 6,7 milhões.

– Construção de 30 unidades habitacionais no bairro Nova Conquista, que fazem parte do Programa Estadual Nossa Casa: investimento total de R$ 3,3 milhões, sendo R$ 2,3 milhões do Tesouro Estadual e o restante é contrapartida do município.

– Recursos para a reforma das Escolas Municipais de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Patrimônio de Santo Antônio e Córrego Dumer: R$ 3 milhões serão repassados para o município para execução das obras, que incluem também a reforma das quadras esportivas das unidades.

– Repasse para a construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS): R$ 1 milhão.

– Repasse para o projeto Compra Direta de Alimentos (CDA): R$ 97,5 mil, que vai beneficiar 15 agricultores familiares.

– Repasse de recursos por meio do Fundo Cidades: R$ 500 mil para a elaboração da carteira de projetos, mais R$ 463.231,14 para construção de barragem e urbanização do entorno da cidade.

Ainda durante a agenda oficial foram entregues cinco pontes nas comunidades de Córrego Sabia I, Córrego Sabia II, Córrego Divisa, Córrego Maria Helena e Córrego Braço do Sul. Também foram entregues duas obras de calçamento rural na Rua do Córrego Divisa com investimento total de R$ 727 mil.



SÃO GABRIEL DA PALHA

O município de São Gabriel da Palha também recebeu do governo do Estado novos investimentos na tarde desta quinta-feira (24).

Além da construção e reforma de equipamentos de Assistência Social, a cidade foi contemplada com materiais esportivos do Projeto Campeões de Futuro e vai receber recursos oriundos do Fundo Cidades para elaboração de projetos.

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou repasses para obras de reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), ambos no bairro Vila Comboni. O investimento total é de R$ 1,13 milhão, oriundos do Tesouro Estadual.

“A gente sempre cuidou das pessoas, mas com o advento da pandemia tivemos que cuidar ainda mais. Quando se constrói um Cras e um Creas, cuidamos das pessoas mais vulneráveis que precisam de atendimento. É preciso ter sabedoria para cuidar das pessoas e não faltou atendimento a nenhum capixaba. Nos organizamos e pudemos acolher irmãos de outros estados. Mesmo diante desse cenário, o Espírito Santo foi o estado que mais ampliou os investimentos em infraestrutura e na educação. Isso mostra que, apesar dos desafios, não paramos de investir e cuidar das pessoas”, afirmou o governador.



Também foram entregues materiais esportivos para cinco núcleos do Campeões de Futuro, projeto realizado pelo Governo do Estado que oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos nos 78 municípios. Cerca de 500 crianças e adolescentes serão beneficiados.

E por fim, o município será contemplado com recursos do Fundo Cidades, para elaboração de projetos e realização de investimentos. Além dos R$ 500 mil destinados para este fim, o Governo do Estado também liberou R$ 189.191,83 para obras de drenagem, pavimentação e contenção de encostas da Rua Santo Ivo, no bairro Gustavo Boni.