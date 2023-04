Saúde abre edital de seleção para médicos no programa Qualifica-APS

today11 de abril de 2023 remove_red_eye39

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), está com edital aberto para a seleção de 138 médicos que vão atuar na Atenção Primária à Saúde (APS), em 41 municípios capixabas. As vagas fazem parte do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, o Qualifica-APS, pelo Componente de Provimento e Fixação de Profissionais.

O edital ICEPi/SESA Nº 021/2023 está disponível no site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos. As inscrições estão abertas até o próximo dia 23 de abril. A remuneração pode chegar a R$ 15.000,00.

Pelo Qualifica-APS, os profissionais têm carga horária de 80% de atuação no município e 20% de carga horária em atividades teóricas, integrando o Aperfeiçoamento em Medicina de Família e Comunidade, com treinamentos, seminários e desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Qualifica-APS

O Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS) tem como objetivo promover a cooperação entre o Estado e os municípios para a atuação e a formação de profissionais na Atenção Primária. Os grandes diferenciais do programa são a utilização de metodologias inovadoras de ensino, estimular iniciativas de pesquisas aplicadas ao SUS e diminuir a carência de profissionais em regiões de dificuldade de fixação, aumentando a oferta de profissionais de saúde no maior número de municípios.