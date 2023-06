Saúde inaugura novos leitos SUS de UTI no Hospital Rio Doce

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), inaugurou na última sexta-feira (23), em Linhares, 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) geral no Hospital Rio Doce, que foram contratualizados pela Sesa para atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS). Também foi entregue a reestruturação de duas UTI’s Coronarianas, com 20 leitos. Os novos leitos estarão disponíveis à população capixaba, na próxima segunda-feira (03).

O governo do Estado investe, anualmente, por meio do convênio de contratualização para a ampliação da capacidade de atendimento no hospital, cerca de R$ 85 milhões. A unidade é referência em alta complexidade para a região Centro-Norte do Espírito Santo, com atendimentos na ortopedia, cardiologia, oncologia e maternidade de alto risco.

Segundo o subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, Gleikson Barbosa, com a contratualização com a Sesa, o Hospital Rio Doce ampliou o atendimento da população assistida pelo SUS. “A entrega dessa ampliação melhora o acesso do cidadão e possibilita a prestação de um atendimento ainda mais humanizado a todos que precisam. O Hospital é hoje 100% contratualizado pela Sesa e uma unidade estruturante para toda rede, além de ser uma referência à região Centro-Norte do Estado”.

Além dos 10 leitos de UTI Geral e os 20 leitos de UTI Coronariana, o Hospital Rio Doce conta ainda com 10 leitos de UTIN, 15 leitos de Unidade Semi-Intensiva Neonatal e uma Unidade de Estabilização (Sala Vermelha), com 10 leitos – estrutura essa disponível aos usuários do SUS.