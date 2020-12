Seag é destaque no Prêmio Inoves Ciclo 2020

today24 de dezembro de 2020 remove_red_eye44

A Secretaria da Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca (Seag) foi destaque na edição do Prêmio Inoves Ciclo 2020. Os projetos Elas no Campo e na Pesca e Aquicultura Familiar foram os grandes vencedores. As equipes foram premiadas com recursos de R$ 30 mil, que serão investidos no processo de aceleração das iniciativas, programado para 2021.

O Projeto “Elas no Campo e na Pesca” foi premiado em duas categorias: “Projeto de Resultados” e “Voto popular”, contabilizando 2.817 votos. Já o projeto “Aquicultura Familiar” levou o primeiro lugar na categoria “Ideia”.

Neste ano, o Inoves contou com inscrições de 288 iniciativas do Executivo Estadual, executivos municipais e de outros Poderes. Desse total, 41 foram para a final e 12 saíram vencedoras.

O Projeto “Elas no Campo e na Pesca” foi lançado em 2019 e tem como pilares atuantes o empreendedorismo, a liderança e a autonomia das mulheres rurais. A estimativa é de que o projeto beneficie duas mil trabalhadoras do campo e da pesca de todos os municípios do Espírito Santo.

“Quando assumimos a Seag, nosso primeiro objetivo foi focar nossas ações para as mulheres e para a juventude do campo e da pesca. Estou vibrando e feliz pela nossa conquista, em especial aos colaboradores da Seag que se empenharam na elaboração dos projetos. Nossa Secretaria é forte e pujante. Tenho certeza que estamos no caminho certo ”, salientou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto.

O projeto é coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento Aquicultura e Pesca (Seag), sob a gestão técnica e operacional do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), com o objetivo principal de promover a visibilidade, a valorização do trabalho feminino e a autonomia econômica e financeira das mulheres, por meio da assistência técnica, do acesso ao crédito e às políticas públicas, e do apoio ao empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e comercialização.

“Ganhar o prêmio Inoves em duas categorias foi uma grande emoção e sentimento de que estamos no caminho certo. Agradeço ao empenho e a dedicação de toda a equipe. As premiações são um reconhecimento à contribuição de cada agricultora e pescadora desse Estado”, disse a coordenadora de projetos da Seag, Patricia Ferraz, que está à frente do “Elas no Campo e na Pesca”.

Já em 2020, a Seag deu início a uma série de depoimentos das mulheres que fazem a diferença na agricultura do Espírito Santo. A campanha foi uma estratégia criada pela equipe responsável pelo projeto para enfrentar essa invisibilidade e debater o tema, mostrando e reforçando a importância e a relevância da atuação feminina no meio rural e na pesca. A campanha mostrou histórias de vida, relatos e imagens de técnicas da área, de agricultoras e pescadoras.

A campanha foi realizada entre os meses de outubro e dezembro pelas redes sociais da Seag e Incaper.

Projeto Aquicultura Familiar

Outro destaque foi o projeto Aquicultura Familiar, que venceu na categoria “Ideia”. O objetivo é a implantação do Píer Móvel, que visa a aprimorar a utilização dos reservatórios construídos pela Governo do Estado, por meio da Seag, desenvolvendo a aquicultura sustentável de base familiar, oportunizando o trabalho das mulheres e melhoria do sistema de produção, além de apoiar a alimentação saudável.

O modelo comum da utilização de tanque-rede é feito com a instalação dos tanques que ficam ancorados por uma linha que liga uns aos outros, e o acesso aos tanques precisa ser feito com auxílio de barcos ou canoas, além de exigir um grande esforço físico e a presença de muitas pessoas.

“O projeto busca, de forma inovadora, potencializar e aperfeiçoar a aquicultura familiar no Estado. Com o píer flutuante, será possível acessar os tanques de rede de forma segura e fácil, além de favorecer os cuidados, criação e captura dos peixes. A proposta visa a desenvolver a aquicultura de base familiar em comunidades rurais próximas às barragens já construídas pela Governo do Estado e executadas pela Seag, para amenizar o déficit hídrico”, explicou o subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural e coordenador do projeto, Rodrigo Vaccari.

“Ganhar o Inoves em um ano de pandemia só nos dá a certeza de que estamos trabalhando forte para o desenvolvimento da agricultura capixaba. O resultado principal é focado nos agricultores familiares. A busca pela inclusão da mulher e também de famílias na produção, do bem-estar e da autoestima do povo do campo é um dos principais resultados alcançados pelo projeto, além dos avanços econômicos (indicadores), diversificação e aumento da renda, como também a produção de alimentos”, destacou Vaccari.