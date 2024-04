Sebrae e Ales se unem para impulsionar crescimento do empreendedorismo capixaba

today23 de abril de 2024 remove_red_eye24

Em acordo inédito, as instituições querem estimular e trazer mais oportunidades para beneficiar Micro e Pequenas Empresas capixabas

Em um movimento estratégico para fortalecer o cenário empreendedor do Espírito Santo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) formalizaram uma parceria inédita marcada pelo primeiro café da manhã entre as instituições, intitulado Café com Parlamentares.

Durante o encontro, representantes das entidades assinaram um acordo de cooperação técnica que estabelece a participação do Sebrae nas ações de fortalecimento do Poder Legislativo, com foco especial no tratamento diferenciado às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (MEIs). Além disso, o acordo prevê a realização de ações conjuntas para aprimorar a aplicação da Lei Federal 123/2006, que visa contribuir para o desenvolvimento econômico do estado.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, ressaltou a importância dessa união para o estado: “Esta parceria reflete o nosso compromisso em promover um ambiente propício ao crescimento dos empreendedores capixabas. Quando unimos os nossos esforços estamos construindo uma base sólida para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, onde as micro e pequenas empresas desempenham um papel fundamental. Sigo confiante de que juntos seremos capazes de alcançar resultados ainda mais significativos para a nossa região”, comentou.

Já o diretor Superintendente do Sebrae, Pedro Rigo, expressou sua gratidão pela receptividade dos parlamentares com o projeto e destacou que o Sebrae nunca recebeu tamanha atenção do Poder Legislativo como tem acontecido agora em sua gestão: “Agradeço ao presidente Marcelo e sua equipe por fortalecerem esse trabalho junto às MPEs e ao Sebrae. Esta parceria é fundamental para trilharmos um caminho eficaz repleto de debate e boas ideias”, ressaltou.

Com mais de 50 anos de atuação no estado, o Sebrae é reconhecido por ser um pilar fundamental no suporte aos empreendedores capixabas, oferecendo capacitação, consultorias, acesso a crédito e outros recursos essenciais para o sucesso dos negócios locais. Ao longo de sua trajetória, a instituição já atendeu mais de 40 mil empreendedores, incluindo Microempresas Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo.

Essa parceria estratégica entre o Sebrae e a Ales representa uma oportunidade singular para impulsionar ainda mais o empreendedorismo capixaba, criando um ambiente favorável ao crescimento e à inovação. Com o apoio do Poder Legislativo, o Sebrae poderá ampliar ainda mais seu alcance e impacto, beneficiando milhares de empreendedores e fortalecendo a economia do estado.

foto Ana Salles