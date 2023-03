Sebrae/ES abre processo seletivo com salários de até R$ 13.881,51

20 de março de 2023

As inscrições vão até dia 31 de março

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo (Sebrae/ES) abriu processo seletivo com sete vagas, para os cargos de Analista Técnico I, II e III e Assistente I. Há opções, em Vitória e Iúna, para ensino médio e superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Estatística.

Os salários variam entre R$ 2.386,63 e R$ 13.881,51. O Sebrae/ES também oferece Assistência Médico-Hospitalar, Plano de Previdência Privada, Seguro de Vida em Grupo, Vale-Transporte, Auxílio Alimentação e Auxílio Educação.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 31, pelo site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Tecnologia e Cultura (Fapetec): www.fapetec.org. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para Analista Técnico I,II e III e R$ 50,00 para Assistente I.

Mais informações sobre o comunicado de seleção, o cronograma e outros documentos do processo seletivo estão disponíveis no https://bit.ly/SelecaoSebraeES.

Seleção

Para as vagas de Analista Técnico I, II e III serão realizadas quatro etapas de seleção. A primeira será de Avaliação de Conhecimentos; seguida da etapa de Avaliação de Habilidades. Na terceira etapa será realizada a Entrevista por Competências, finalizando com a quarta e última etapa, de Análise Curricular e Documental. Todas as quatro etapas são eliminatórias e classificatórias.

Para a vaga de Assistente I, a seleção será em três etapas: Avaliação de Conhecimentos, Entrevista por Competências e Análise Curricular e Documental. As duas primeiras etapas são eliminatórias e classificatórias, com a terceira e última sendo apenas eliminatória.

As etapas serão realizadas conforme comunicado de seleção e cronograma disponíveis no site da Fapetec.

Importante!

Antes de realizar a inscrição, o candidato deve ler atentamente os comunicados do processo seletivo, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a vaga de interesse.

Todo o processo seletivo 01/2023 será assessorado pela Fundação de Apoio a Pesquisa, Tecnologia e Cultura (Fapetec). Mais informações: www.fapetec.org.