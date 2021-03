Sebrae/ES suspende atendimentos presenciais

Com o agravamento da pandemia nos últimos dias e seguindo as diretrizes do Governo Estadual para reduzir a contaminação pelo coronavírus, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) suspendeu a realização de capacitações e atendimentos que sejam presenciais em todo o estado.

O atendimento remoto, porém, continua sendo realizado pelo número 0800 570 0800 ou pelo WhatsApp, no número (27) 3041-5500. As capacitações online também continuam a ser oferecidas e podem ser conferidas em http://loja.sebraees.com.br.

“Nossa preocupação é primeiramente com a saúde de todos: nossos colaboradores, familiares, clientes, fornecedores, credenciados, parceiros. Afinal, estamos tratando de vidas. Por isso suspendemos os atendimentos presenciais, já que devemos evitar a circulação e aglomeração de pessoas. Os atendimentos online serão reforçados para que possamos apoiar, mais uma vez, os empreendedores nesse momento difícil para todos”, explicou o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.