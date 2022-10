Secretaria de Educação de Cachoeiro de Itapemirim reabre inscrições para processo seletivo

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro reabrirá, às 23h59, desta segunda-feira (10), as inscrições para o processo seletivo simplificado referente aos editais nº 03, 04 e 05/2022.

Agora, os interessados em participar terão até o próximo domingo (16) para se inscrever. De acordo com a Seme, quem já havia efetivado sua participação no processo deverá realizar nova inscrição, uma vez que as já recebidas, anteriormente, foram canceladas.

As inscrições foram abertas, em um primeiro momento, no dia 29 de setembro, mas precisaram ser suspensas, pouco tempo depois, para realização de ajustes técnicos no sistema de cadastro de informações dos candidatos.

O cronograma atualizado do processo seletivo pode ser conferido no portal da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br), na área reservada a ele – acessível pelo banner na página principal ou pela opção “Editais”, no menu “Transparência”. No documento também constam orientações para candidatos que precisem informar tempo de serviço na Prefeitura de Cachoeiro.

Vagas

As vagas abertas são para diversas áreas e níveis de escolaridade: auxiliar de serviços gerais; auxiliar de obras e serviços públicos; artífice de obras e serviços públicos; eletricista; auxiliar de educação; auxiliar administrativo; motorista; agente de apoio educacional; agente administrativo; cuidador; técnico em informática; contador; bibliotecário; nutricionista; psicólogo e professores da educação básica. A remuneração varia de R$ 1.212,00 a R$ 4.100,00.