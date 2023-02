Secretaria de Saúde de Cariacica inicia a imunização com a vacina bivalente

27 de fevereiro de 2023

Começou nesta segunda-feira (27) a vacinação contra a Covid-19 com a dose bivalente da vacina. O imunizante é uma versão atualizada dos já existentes contra a Covid-19 e oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes, inclusive da Ômicron.

Neste primeiro momento estão sendo vacinadas pessoas vivendo em instituição de longa permanência (ILPIs), pessoas com 70 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos.

O casal de aposentados Luiz José, 71 anos, e Maria Ferreira, 70 anos, aproveitou a oportunidade e foi até o ponto de vacinação montado no Shopping Moxuara para receber a dose. “É muito importante tomar todas as vacinas, principalmente essa que protege contra variantes do coronavírus”, disse Luiz José.

Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra Covid-19, ou seja, necessário ter pelo menos duas doses da vacina.

Agendamento

A imunização com a vacina bivalente é realizada em Cariacica por meio de agendamento no site vacinaeconfia.es.gov.br.

Após o agendamento, a vacinação será realizada nas unidades básicas de saúde. Na terça-feira (28) a vacinação acontece nas UBS de Cariacica-Sede, Flexal II, Santa Bárbara, Valparaiso.

Já na quarta-feira (1º) as doses serão aplicadas nas UBS de Jardim América, Padre Gabriel, Nova Canaã, São João Batista.

Na quinta-feira (2) ela será nas unidades de Mucuri, Operário, São Geraldo e sexta (3) as UBS de Bela Aurora, Itaquari, Porto Santana e São Francisco aplicarão as vacinas. Na UBS de Santa Fé, a vacinação para as pessoas com agendamento será feita até sexta-feira (3).

fotos Cláudio Postay