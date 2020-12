Secretaria de Turismo do ES lança e-book Verão Seguro

30 de dezembro de 2020

Com o objetivo de orientar e colaborar para uma viagem segura no Espírito Santo, a Secretaria de Turismo (Setur) lançou, nesta terça-feira (29), o e-book “Verão Seguro”. O material reúne informações sobre as regras sanitárias de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19), orientações sobre o selo “Turismo Responsável”, acesso ao site do Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas (Cadastur), informações sobre os parques estaduais e as praias capixabas, telefones das forças de segurança e orientações sobre o trânsito.

O material é totalmente interativo e poderá ser acessado pelo celular. Produzido pela Gerência de Marketing da Setur, o produto também possibilita acesso ao vídeo da campanha promocional da Setur, ao site do selo Turismo Responsável, no qual o turista poderá verificar os empreendimentos que fizeram adesão, bem como aos protocolos sanitários de cada atividade, além dos protocolos específicos para o turista viajar com segurança.

“Este é um material que reúne um conjunto de orientações e serviços importantes para quem pretende viajar em nosso Estado. Há opções de espaços abertos, localização dos parques estaduais e acesso a um conjunto de dicas importantes, principalmente, neste período de pandemia”, explicou o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

O secretário destacou a importância de o turista manter o distanciamento social, utilizar sempre a máscara e manter a higiene das mãos, além de buscar informações no Mapa de Risco publicado semanalmente pelo Governo do Estado. “Estamos em pandemia e a responsabilidade é de todos. Assim como os empreendimentos, o turista precisa ter vários cuidados consigo e com o outro, garantindo, assim, momentos de lazer e alegria”, afirmou Uliana.

Jogo Educativo

O material ainda possibilita ao usuário acessar o jogo educativo, chamado “Na Rota do Bem”, elaborado pelo Detran/ES, que apresenta diversas situações ao usuário para que decifre mensagens e identifique, em uma cidade virtual, os moradores que obedecem às regras de trânsito.

O e-book conta com informações do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES), Ministério do Turismo e Capitania dos Portos. Acesse o E-book: https://bit.ly/34UCNaG