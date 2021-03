Secretaria Estadual de Saúde parabeniza Guarapari por boas práticas e agilidade em vacinação contra Covid-19

Na última terça-feira (16), a Secretaria Estadual de Saúde (SESA), por meio da equipe do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreviníveis, esteve em Guarapari para realizar a ação de supervisão relacionada às Boas Práticas de Vacinação, no município.

A ação teve como objetivo, avaliar se as equipes municipais, responsáveis pela imunização estão cumprindo as normas e procedimento para vacinação, ou seja, as boas práticas relacionadas à aplicação, armazenamento e conservação das vacinas.

Em Guarapari, as equipes estaduais estiveram nas Unidades de Saúde de Setiba, Perocão, Kubitscheck e Centro.

Na ocasião, Danielle Grillo, Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações parabenizou a cidade pelo desempenho na vacinação contra a Covid-19. Danielle também ressaltou, baixo quantitativo de doses disponibilizados ao município, pelo Ministério da Saúde.

“Venho parabenizar o município de Guarapari pela agilidade na vacinação dos idosos de 75 a 79 anos na semana passada. Infelizmente o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde foi insuficiente para vacinar todo o público nesta faixa de idade, ou seja, apenas 15% da população”, ressaltou Danielle.

Atualmente, Guarapari atingiu 76,3% de cobertura vacinal total (públicos alvos) contra o Covid-19.

Investimento em Saúde

Alessandra Albani, Secretária Municipal de Saúde, atribui o bom desempenho do município ao comprometimento dos profissionais de saúde e da gestão, em investir cada vez mais na saúde de Guarapari.

“O desempenho do município é fruto do comprometimento de todos os nossos profissionais de saúde, que estão trabalhado com afinco no atendimento a nossa população. A gestão está se empenhando em melhorar ainda mais a qualidade do serviço e atendimento com investimentos em novas unidades de saúde, contratação de equipes e equipamentos”, comentou Alessandra Albani, que citou a recente aquisição de câmaras científicas para as salas de vacinação de Guarapari.

“São 8 Câmaras Científicas com capacidade de armazenamento de imunobiológicos, 2250 litros. Essas câmaras são alocadas nas principais salas de vacinas do município”, completou Alessandra.

As Câmaras Científicas possuem maior capacidade de armazenamento, bem como alarme visual e sonoro, que auxiliam no controle das temperaturas. Além disso, os equipamentos possuem baterias reservas que garantem a autonomia de funcionamento por até 36 horas, caso haja falta de energia.