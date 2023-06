Secti e Ifes divulgam curso on-line de pós-graduação

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), divulgou, nesta segunda-feira (12), o processo seletivo de aluno para o curso de pós-graduação em Aperfeiçoamento em Internet das Coisas, do Programa Universidade Aberta Capixaba (UnAC-Ifes), do Sistema UniversidadES.

O curso é ofertado na modalidade a distância e é destinado a profissionais graduados nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharia e áreas afins que atuem, ou pretendam atuar, na área de Tecnologias da Informação.

O curso Aperfeiçoamento em Internet das Coisas tem como objetivo oferecer e disseminar formação tecnológica, abordando de forma teórica e prática as tecnologias relacionadas ao universo da internet aplicada a máquinas, equipamentos eletroeletrônicos, entre outros, justificando o uso do termo Internet das Coisas, associadas à aplicação destas tecnologias em problemas reais nas áreas já citadas, ou qualquer outra em que a inovação seja o carro chefe.

São ofertadas 200 vagas on-line com carga horária de 240 horas, distribuídas em cinco polos municipais de apoio.

Cada polo municipal oferta 40 vagas cada. Os polos estão localizados nos municípios de Cariacica, Mantenópolis, Montanha, Piúma e Vargem Alta.

Para se inscrever, é preciso seguir os requisitos do edital, como ter acesso à internet e ter habilidade de uso de computador, por exemplo.

O candidato fará sua inscrição pelo link disponibilizado na página do Cefor www.cefor.ifes.edu.br ou página do Ifes https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos, no link correspondente ao presente curso, onde será anexada a documentação exigida.

A seleção será realizada mediante Prova de Títulos, que obedecerá ao critério de pontuação constante do edital. A classificação será em ordem decrescente, considerando a soma dos pontos obtidos na Prova de Títulos. O resultado final será divulgado no próximo dia 03 de agosto de 2023, no site www.cefor.ifes.edu.br.

O período de inscrição começa nesta segunda-feira (12) e segue até o dia 26.

Universidade Aberta Capixaba (UnAC)

O Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES é um programa do Governo do Estado que reúne e organiza políticas públicas de Ensino Superior, Técnico, Profissional, Formação Continuada, Educação Financeira e Empreendedora, Pesquisa, Extensão e Inovação.

Universidade Aberta Capixaba (UnAC) é uma criação do UniversidadES que tem por finalidade expandir a oferta de cursos e programas de Educação Superior e pós-graduação no Espírito Santo, disseminando-os para os diversos polos, espalhados pelos municípios do Estado, em colaboração com instituições de Ensino Superior públicas (Ifes e Ufes).

ACESSE O EDITAL AQUI: https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos

Para mais informações, envie uma mensagem para este e-mail: [email protected]