Secti oferta vagas para curso de doutorado em Educação em Ciências e Matemática

today14 de junho de 2023 remove_red_eye95

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) inicia, na próxima terça-feira (20), as inscrições para o curso de Pós-graduação (stricto sensu) em Educação em Ciências e Matemática (EDUCIMAT), por meio do Programa Universidade Aberta Capixaba (UnAC-Ifes), do UniversidadES. A oferta é realizada em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), na modalidade Doutorado Profissional.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou a ampliação da UnAC para o ensino. “A UnAC enche o Governo do Estado de orgulho com a expansão da sua rede de ensino. Não apenas o número de oferta de vagas aumentou consideravelmente, mas também o número de cursos cresceu. Desse jeito, a UnAC continua funcionando e ampliando o ensino cientifico e de pesquisa de ponta no Estado”, afirmou o secretário.

Serão ofertadas 17 vagas presenciais, das quais sete vagas estão reservadas para a área de concentração de Educação em Ciências e Tecnologias (Turma A) e dez vagas estão previstas para a área de concentração de Educação em Matemática (Turma B). As aulas da turma A serão realizadas no Campus Vila Velha e a Turma B terá aulas no Campus Vitória.

Para se inscrever no processo seletivo, tanto os candidatos que forem apresentar o título de mestre quanto aqueles que não possuem o título deverão seguir os seguintes requisitos: ter graduação (completa), obtida em instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC; apresentar projeto de Doutorado articulado a uma área de concentração, linha e sublinha de pesquisa e residir no Estado do Espírito Santo, entre outros.

As inscrições serão realizadas no link “Processo Seletivo”, onde o candidato preencherá uma ficha de inscrição e anexará a documentação requisitada.

A seleção se dará em duas etapas:

ETAPA 1 – Avaliação da Carta de Intenção, do Currículo e análise preliminar do projeto (Classificatória e eliminatória) – Para esta etapa será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

ETAPA 2 – Avaliação do Projeto (Classificatória e eliminatória). O candidato fará uma exposição sobre o seu projeto submetido no processo seletivo.

A nota final será a média ponderada das notas da 1ª e 2ª etapas. Para efeito de desempate, será considerada, em primeiro lugar, a maior nota da Etapa 2 e, caso o empate permaneça, o candidato de maior idade. O resultado final será divulgado no dia 22 de setembro.

O período de inscrição tem início na próxima terça-feira (20) e segue até o dia 31 de julho.

Universidade Aberta Capixaba (UnAC)

O Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES é um programa do Governo do Estado, que reúne e organiza políticas públicas de Ensino Superior, Técnico, Profissional, Formação Continuada, Educação Financeira e Empreendedora, Pesquisa, Extensão e Inovação.

A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) é uma criação do UniversidadES, que tem por finalidade expandir a oferta de cursos e programas de Educação Superior e pós-graduação no Espírito Santo, disseminando-os para os diversos polos espalhados pelos municípios do Estado, em colaboração com instituições de Ensino Superior públicas (Ifes e Ufes).

Dúvidas poderão ser esclarecidas neste e-mail: [email protected]

Leia o Edital AQUI: https://educimat.ifes.edu.br/index.php/selecao-doutorado?start=1