Secti promove reunião de inovação para desenvolvimento do Estado

today23 de março de 2023 remove_red_eye32

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), que por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), que administra o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec), realizou a primeira reunião extraordinária do comitê diretivo Fundo, nessa terça-feira (21). O encontro aconteceu no auditório da Fapes, em Vitória.

O Funcitec foi criado pelo Governo do Estado para prestar apoio financeiro a programas e projetos de interesse para o desenvolvimento científico e tecnológico do Espírito Santo.

O secretário de Estado Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, saudou todos os convidados e apresentou membros do comitê que inclui representantes da Secretaria de Cultura (Secult), Fapes, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e startups. O secretário destacou o status do Espírito Santo em relação a oferta de bolsas de pesquisa e estudos. “O Espírito Santo está atrás somente de São Paulo em algumas bolsas”, pontuou.

Durante a reunião foi deliberado que ela ocorresse a cada segunda terça-feira do mês. O diretor-presidente da Fapes, Denio Arantes, apresentou os projetos de inovação aprovados no ano de 2018.

Foi apresentado o projeto Cidade de Inovação. O objetivo geral do projeto é viabilizar o Cidade de Inovação por meio de pessoal capacitado para operá-la, por meio de treinamentos e capacitações, e materialização da cidade. O projeto segue para ser realizado em Jardim Camburi com atenção centrada no atendimento a uma escola de inovação, uma incubadora de empreendimentos e uma aceleradora.

Além da Cidade de Inovação foi apresentada uma pré-proposta de projeto à secretaria executiva do Movimento de Cidades Inteligentes (MCI) visando à inovação do comércio capixaba.

O projeto, realizado em conjunto com a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio – ES) deseja promover, identificar e provocar desafios de inovação aberta para os segmentos de comércios de bens, serviços e turismo, que conectarão os setores, atores, instituições públicas e privadas, incentivando o desenvolvimento de soluções com seleção e aceleração de negócios inovadores, impulsionando essas atividades de forma competitiva neste âmbito, no ecossistema e no estado do Espírito Santo.

A apresentação foi realizada pelo mestre em Administração, Richardson Moro Schmittel. Ele reiterou o compromisso do projeto para a inovação do comércio capixaba. “O objetivo é estabelecer uma dinâmica nesses três segmentos que representam 70% do PIB (produto interno bruto) capixaba (bens, serviços e turismo). A ideia é que possamos protagonizar essas iniciativas, promover soluções e incentivar a cultura de inovação nas empresas, prospectar soluções tecnológicas com startups e estabelecer mecanismos que dinamizem a participação do comércio nos indicadores de inovação”, pontuou.