Sedu abre Chamada Pública da Agricultura Familiar

today17 de novembro de 2021 remove_red_eye56

O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (17), a Chamada Pública nº 001/2021 para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros, refrigerados/congelados e estocáveis) da Agricultura Familiar e de Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações, visando atender às necessidades da alimentação da Rede Estadual de Ensino.

Os interessados devem apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda até o dia 07 de dezembro de 2021, das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, no endereço da Secretaria da Educação (Sedu): Av. Cesar Hilal, 1.111, sala 01, bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP: 29.056-085; ou por meio do endereço eletrônico: [email protected]; ou pelo e-Docs (www.acessocidadao.es.gov.br).

“O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um importante canal de valorização da agricultura familiar, gerando renda, trabalho e diversificação produtiva nas propriedades. Agradecemos a parceria com a Sedu e as cooperativas da OCB e da Unicafes nesse processo. Inicialmente realizamos o atendimento a 11 municípios, agora com a ampliação do investimento vamos conseguir atender 76. Importante avanço para continuarmos colocando comida na mesa dos alunos da Rede Estadual capixaba”, disse o secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto.

Aviso de Chamada Pública nº 001/2021

Edital nº 001/2021

por Soraia Camata