Sedu abre período de novas matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

today11 de julho de 2023 remove_red_eye74

A Secretaria da Educação (Sedu) vai abrir, na próxima segunda-feira (17), o período de novas matrículas da Chamada Pública Escolar na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Rede Pública Estadual de Ensino para o segundo semestre letivo de 2023.

As novas matrículas devem ser realizadas por meio do Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges). Clique AQUI e faça a sua rematrícula. O estudante que tiver dificuldade pode procurar a escola que deseja estudar e solicitar a matrícula.

O processo é destinado à EJA Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.

É garantida a matrícula para os cursos na modalidade EJA aos estudantes com idade mínima de 15 anos, para o ingresso no Ensino Fundamental, e de 18 anos, para o ingresso no Ensino Médio, conforme o artigo 272, da Resolução CEE/ES nº 3.777/2014.

Saiba mais lendo a Portaria nº 130-R

Mais informações pelo telefone (27) 3636-7865.