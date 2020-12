Sedu abre Processo Seletivo para profissionais que desejam atuar nas Escolas de Tempo Integral

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu um Processo Seletivo destinado a profissionais efetivos da Rede Estadual, para as funções de coordenador Administrativo, e de Secretaria e Financeiro para atuação nas escolas de Educação em Tempo Integral. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo o site www.selecao.es.gov.br, a partir de 10 horas, do dia 04 de janeiro, até às 17 horas, de 11 de janeiro de 2021.

O processo seletivo compreenderá duas etapas: Inscrição (contabilizando experiência profissional, título e assiduidade), de caráter eliminatório e classificatório; e Avaliação Técnica, também de caráter eliminatório e classificatório.

O Edital nº 35/2020, que dispõe sobre as regras, foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (28). Leia atentamente AQUI.