Sedu divulga editais de processos seletivos para professores efetivos

16 de dezembro de 2022

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (16), três editais que estabelecem normas para a contratação de profissionais efetivos do magistério, para os cargos de coordenador administrativo, de Secretaria e Financeiro (CASF); coordenador pedagógico; professor e pedagogo para atuação em escolas com oferta de Educação em Tempo Integral.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br, no período das 10 horas do dia 19 de dezembro de 2022 até as 17 horas do dia 26 de dezembro de 2022.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: [email protected]

Confira os editais:

Edital nº 33 – Coordenador Administrativo, de Secretaria e Financeiro (CASF);

Edital nº 34 – Coordenador Pedagógico;

Edital nº 35 – Professor e pedagogo para atuação em escolas com oferta de Educação em Tempo Integral.