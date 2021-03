Sedu libera mais de R$ 1,2 milhão para Conselhos de Escola da Rede Estadual

today9 de março de 2021 remove_red_eye35

A Secretaria da Educação (Sedu) liberou o repasse extraordinário de recursos financeiros aos Conselhos de Escola, por meio da conta do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe), no valor de R$ 1.235.000,00. Ao todo, 52 escolas receberão o recurso para manutenções emergenciais.

O Progefe tem por finalidade garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento pleno e será executado de acordo com as normas estabelecidas na Portaria 056-R, publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (09).

Com essa Portaria, os recursos do Progefe serão liberados para a cobertura de despesas de custeio, devendo ser empregados na manutenção da Rede Escolar e no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, de acordo com as ações previstas no plano de ação de cada escola. Os recursos serão destinados aos estabelecimentos de ensino representados por Conselhos de Escola, constituídos como unidades executoras.

Confira a Portaria 056-R