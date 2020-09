Sefaz apreende carga de celulares avaliada em cerca de R$ 300 mil

Os auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) apreenderam uma carga de celulares avaliada em cerca de R$ 300 mil. Cerca de 200 aparelhos estavam em um carro de passeio, que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Guarapari.

O motorista do carro chegou a apresentar uma nota fiscal, mas ela era referente a 40 aparelhos, número muito menor do que ele realmente transportava. Cada celular apreendido, todos de uma marca chinesa, custa em torno de R$ 1.500,00.

A apreensão gerou uma multa de R$ 184.048,59. “Como a autuação ainda não foi paga, os aparelhos seguem em posse da Sefaz. Porém, assim que a multa for paga, o responsável pela carga poderá fazer a retirada dos celulares e voltar a transitar com os aparelhos”, explicou o gerente Fiscal Arthur Carlos Teixeira Nunes.

O caso aconteceu no último fim de semana, quando a Secretaria da Fazenda também apreendeu quatro blocos de granito sem nota fiscal, ou com nota fiscal parcial (que não correspondia ao tamanho total do bloco). As pedras foram apreendidas no posto da Polícia Rodoviária Federal, na Serra. Neste segundo caso, a autuação ficou em R$ 19.955,68.