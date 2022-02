Sefaz entrega prêmios aos primeiros sorteados no programa Nota Premiada Capixaba

Representantes da Secretaria da Fazenda (Sefaz) fizeram, nesta terça-feira (22), a entrega simbólica dos cheques aos primeiros contemplados no primeiro sorteio do programa Nota Premiada Capixaba, realizado no dia 20 de janeiro. A solenidade também contou com a presença da vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes.

Antes do evento, todos os pagamentos aos sorteados e entidades beneficentes já haviam sido feitos ou estavam em fase de processamento. Ao todo, 15 ganhadores foram contemplados com prêmios em dinheiro, sendo cinco em cada região: Metropolitana, norte e sul. Além disso, as entidades selecionadas pelos sorteados receberam um valor total de R$ 198,75 mil.

“O Nota Premiada Capixaba tem sido um sucesso. Somente no primeiro sorteio, foram contabilizados mais de 500 mil bilhetes provenientes das notas emitidas no mês de dezembro de 2021. Além disso, estamos conseguindo vários feitos, como o estímulo à regularização cadastral das empresas, o incentivo às atividades desenvolvidas por entidades sociais e, consequentemente, a redução das desigualdades sociais por meio da tributação”, destacou o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.



A vice-governadora, Jacqueline Moraes, parabenizou os sorteados e destacou a importância da educação fiscal e do ato de pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais. “Esse é um evento que enche nossa população de orgulho, pois é o nosso dinheiro sendo repassado para entidades sociais que tanto fazem pela nossa gente. Sabemos que ao pedir nota fiscal nós estamos contribuindo para que o nosso Estado faça os investimentos que são necessários, estamos contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária”, disse a vice-governadora, já desejando sorte para os participantes do segundo sorteio.

Segundo o subgerente de Educação Fiscal, Deuber de Oliveira, já são mais de 40 mil consumidores cadastrados no programa, além de cerca de 120 instituições que podem ser indicadas a receber os prêmios. “Esse é um programa muito importante, porque une o apoio às instituições sociais e o combate à sonegação fiscal – duas situações de grande importância para a nossa sociedade”, disse o subgerente.

Uma das ganhadoras, Mirella Silva Santos, moradora de Cachoeiro de Itapemirim recebeu o prêmio de R$ 100 mil pelo sorteio especial anual. “Agora, mais que nunca, eu continuo pedindo para colocar o meu CPF nas notas fiscais. Isso em todos os estabelecimentos, independentemente do valor da compra”, informou.

“E agora, todos da minha família, meus amigos, conhecidos. Falei para todo mundo se cadastrar também”, pontuou a ganhadora que pretende usar o prêmio para abrir um negócio próprio.

O segundo sorteio do programa Nota Premiada Capixaba está marcado para acontecer, nesta quinta-feira (24), e será transmitido ao vivo pela TVE.