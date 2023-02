Sefaz passa receber pagamento de tributos estaduais via Pix

A partir de agora, o contribuinte capixaba poderá pagar os Documentos Únicos de Arrecadação (DUAs) de tributos estaduais via Pix. A ação faz parte do Programa de Modernização da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e tem como objetivo levar praticidade para o cotidiano dos contribuintes.

O secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, explicou que, com o Pix na Arrecadação, o contribuinte terá à disposição mais uma nova forma de pagamento, além do código de barras.

“Os contribuintes que emitirem DUA no site da Secretaria da Fazenda passam a contar com a opção de pagamento das guias de tributos estaduais, por meio do QR Code do Pix, e, dessa forma, realizar os pagamentos em qualquer instituição bancária que operem com o Pix. Além disso, o contribuinte pode contar com a rede bancária dos agentes arrecadadores que têm convênio com o Governo Estadual, caso prefiram realizar o pagamento via código de barras”, disse Altoé.

O auditor fiscal Geovani Brum, da Receita Estadual, ressaltou que a nova opção é um produto realizado em parceria com a Gerência de Arrecadação e Cadastro, a Gerência de Tecnologia e o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes).

“Com o trabalho capitaneado pelos auditores fiscais da Receita Estadual, conseguimos possibilitar que o contribuinte tenha mais liberdade na hora de realizar seus pagamentos. Pagando o DUA com o QR Code Pix, a informação do pagamento chega de forma mais rápida na Sefaz e, assim, o contribuinte conseguirá ter sua certidão e baixa de débito de forma mais célere, caso precise”, afirmou Brum.

Futuro de expansão

Em breve, a Secretaria da Fazenda pretende expandir esse serviço para outros canais, como o DUA Detran, o Dua Habilitação, a Junta Comercial e para outros órgãos que realizam a arrecadação de receitas, por meio de DUA.