Semana de alerta para muita chuva no Sudeste

17 de outubro de 2021

O avanço de uma frente fria e uma mudança na circulação dos ventos irão provocar a formação de grandes e fortes áreas de instabilidade no Sudeste do Brasil ao longo desta semana. A força e a persistência da chuva podem causar transtornos em várias localidades.

A segunda-feira (18) será um dia frio e chuvoso no leste de São Paulo (inclusive capital e litoral), no estado do Rio de Janeiro e na Zona da Mata e sul de Minas Gerais. Os volumes acumulados nessas áreas serão muito expressivos e é alto o potencial para alagamentos, queda de barreiras, transbordamento de córregos e deslizamentos de terra.

A previsão também é de chuva a qualquer hora do dia, mas intercalando aberturas de sol, em todo o interior paulista, no centro-sul e oeste de Minas Gerais e na metade sul capixaba, inclusive nas capitais Belo Horizonte e Vitória. No norte do Espírito Santo e nas regiões mineiras de Montes Claros e Januária, a segunda-feira ainda começará com sol forte, mas podem ocorrer pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. O tempo fica firme apenas no extremo norte mineiro.

Na terça-feira (19), a infiltração marítima continuará muito persistente em direção ao continente e, com isso, a tendência continua de céu muito encoberto. Com o avanço da frente fria, a instabilidade se espalha mais e provoca muita chuva no centro-sul de Minas Gerais e do Espírito Santo, no litoral paulista e no estado do Rio de Janeiro. A previsão é de volumes elevados de chuva inclusive para Belo Horizonte, Grande Rio, Vitória e para a região do Vale do Rio Doce.

O tempo também vai ficar bastante instável, com chuva em vários momentos, no interior de São Paulo, no norte capixaba e no centro-oeste mineiro. Em todo o norte de Minas Gerais, volta a chover de forma isolada à tarde, com risco de alguns temporais.

Na quarta-feira (20), a formação de um novo sistema de baixa pressão atmosférica na altura da costa do Espírito Santo irá reforçar as áreas de instabilidade na Região Sudeste. Com isso, a previsão é de temporais generalizados, especialmente no estado capixaba e em grande parte de Minas Gerais. O tempo chuvoso também persiste no Rio de Janeiro e no leste paulista, inclusive nas capitais. No interior de São Paulo, a tendência volta a ser de sol e pouca chuva.



Instabilidade começa a perder força na quinta

Apenas na quinta-feira (21) é que as instabilidades mais pesadas começam a se dissipar no Sudeste. Mesmo assim, ainda há previsão de chuva fraca a moderada no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e na maioria das áreas mineiras.

Na sexta-feira (22), o sol volta a predominar em praticamente toda a Região, e as pancadas serão muito isoladas, apenas no período da tarde.

fonte Climatempo