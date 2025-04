SEMDES registra mais de 15 mil atendimentos nos 100 primeiros dias de governo em Cachoeiro

Em seus 100 primeiros dias, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) de Cachoeiro de Itapemirim intensificou o cuidado com as famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo atendimentos, fortalecendo parcerias e ampliando a presença nos territórios. Sob liderança da secretária Norma Ayub, a pasta executou uma série de ações que já refletem melhorias concretas na vida da população.

Entre janeiro e abril de 2025, os equipamentos da rede socioassistencial realizaram mais de 15 mil atendimentos, promovendo acesso a direitos, proteção social e acolhimento humanizado. Somente os nove CRAS espalhados pelo município somaram 6.468 atendimentos, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

Para a secretária Norma Ayub, o balanço dos 100 dias comprova o compromisso da gestão com uma política social próxima e eficiente.

“Cuidar de pessoas é, antes de tudo, estar presente, ouvir e agir com responsabilidade. Em 100 dias, mostramos que é possível promover impacto real com escuta ativa, planejamento e sensibilidade. Reestruturamos o atendimento, reforçamos parcerias e estamos cada vez mais próximos de quem mais precisa”.

Outros destaques incluem os 2.695 atendimentos no Centro POP, que acolhe pessoas em situação de rua; 725 atendimentos no CREAS, voltado à proteção especial; e mais de 4.700 atendimentos no Cadastro Único e Central de Benefícios, que concentra demandas relacionadas a programas sociais e auxílios emergenciais.

A SEMDES também atuou com agilidade na resposta à enchente em Pacotuba, prestando assistência a 228 pessoas desalojadas, com distribuição de cestas básicas, colchões, água, marmitas e outros itens essenciais.

Combate à fome e parcerias estratégicas

O Banco de Alimentos teve papel central no combate à insegurança alimentar. No período, foram distribuídas 573 Cestas Verdes, 1.882 Cestas Básicas e mais de 46 mil quilos de alimentos — volume impulsionado por parcerias com produtores, entidades sociais e o COMSEAN-CI. A padaria comunitária também está sendo reestruturada para garantir a produção inicial de mil pães diários para os serviços assistenciais.

A SEMDES realizou ainda a entrega de equipamentos e eletrodomésticos para os serviços de acolhimento e o Centro de Convivência “Vovó Matilde”, com foco no conforto, segurança e qualidade da assistência. Foram adquiridos geladeiras, fogões, lavadoras e televisores.

Gestão fiscal e ampliação de investimentos sociais

A secretaria economizou cerca de R$ 2,5 milhões por meio da revisão de contratos, reestruturação da frota e gestão eficiente de recursos. Esse equilíbrio permitiu ampliar o repasse para entidades conveniadas, com um reforço orçamentário de R$ 593 mil.

O prefeito Theodorico Ferraço elogiou a condução da pasta e destacou o papel estratégico da política social em sua gestão.

“A área social é o coração do nosso governo. Estamos cuidando de quem mais precisa com presença e respeito. Norma Ayub tem feito um trabalho admirável, levando dignidade às famílias e fortalecendo a rede de proteção com seriedade e compromisso”.

Planejamento e novos projetos em andamento

A SEMDES está estruturando novos programas como CRAS Itinerante, Morar com Dignidade, Famílias Fortes e Juventude em Movimento. As iniciativas visam ampliar o acesso a direitos, gerar oportunidades e promover inclusão e autonomia para diversas faixas da população.

O vice-prefeito Júnior Corrêa destacou o olhar sensível da gestão e a eficiência na execução das ações.

“Esses primeiros 100 dias mostram o quanto a política social pode ser transformadora quando há presença, gestão e verdade no trabalho. A SEMDES tem feito a diferença nas comunidades e mostrado que ninguém será deixado para trás em Cachoeiro”.

Conselhos municipais também tiveram participação ativa nesse processo, garantindo controle social, transparência e diálogo na formulação e acompanhamento das políticas públicas.

Cachoeiro de Itapemirim segue avançando com uma rede socioassistencial cada vez mais fortalecida, presente nos territórios e guiada pelo cuidado com as pessoas.