“Seminário Arranjos Produtivos” da Assembleia Legislativa chega em Brejetuba, Piúma e Anchieta

today26 de outubro de 2023 remove_red_eye124

O evento é uma realização da Casa dos Municípios e tem a parceria do governo do estado

O “Seminário de Arranjos Produtivos” da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) continua a avançar, levando sustentabilidade e qualificação aos pequenos agricultores do estado. Com o objetivo de capacitar os agricultores locais para adotarem modelos de arranjo produtivo sustentável, o projeto leva como tema: “Semeando Desenvolvimento com Sustentabilidade”.

Até o momento, cerca de 12 municípios já tiveram a oportunidade de participar desse projeto transformador e, ao todo, serão 23 municípios contemplados com a capacitação.

Neste mês de outubro, o seminário se estende aos municípios de Brejetuba, Piúma e Anchieta, nos dias 27, 28 e 31, respectivamente. Esse evento representa um esforço conjunto para fornecer recursos e conhecimento que permitirão aos pequenos agricultores melhorar suas práticas agrícolas e obter resultados mais sustentáveis.

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos, destacou a importância desses seminários para a agricultura familiar. Ele ressaltou que: “arranjos produtivos eficientes podem ser a chave para o sucesso dos pequenos agricultores. O projeto representa um compromisso com a transformação e o desenvolvimento sustentável do setor agrícola capixaba, oferecendo aos pequenos agricultores ferramentas e conhecimentos para um futuro mais promissor, com aumento da renda familiar e mais oportunidades de negócios”.

A diversificação das culturas plantadas apresenta implicações diretas tanto para a economia local quanto para a economia global. Ela cria oportunidades de emprego em diversos setores agrícolas e fortalece a resiliência econômica das comunidades rurais, contribuindo para o crescimento sustentável e a prosperidade a longo prazo.

Em novembro, o “Seminário de Arranjos Produtivos” continuará a cumprir seu papel vital, com datas já confirmadas para os municípios de Itapemirim no dia 11 e Alegre no dia 13.

Serviço

Brejetuba – 27/10 às 08h no Centro Cultural de Brejetuba.

Piúma – 28/10 às 08h no salão da Igreja Católica de Itinga.

Anchieta – 31/10 às 08h, na Secretaria de Agricultura de Anchieta, Praça São Pedro.

Itapemirim – 11/11 às 08h, Rua Coronel Marcondes de Souza, 123, ao lado da delegacia, Vila de Itapemirim.

Alegre – 13/11 às 12h, no Cras.