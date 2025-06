Será que vai? Ecovias garante duplicar trecho entre João Neiva e Cachoeiro em três anos

Novo contrato de concessão prevê obras no Sul, enquanto melhorias no Norte estão condicionadas a volume de tráfego e licenciamento ambiental

A duplicação da BR-101 no Espírito Santo entre o trevo da BR-259, em João Neiva, e o trevo de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, deverá ocorrer em três anos. A previsão da Ecovias do Espírito Santo — antiga Eco101 — é concluir esse trecho, de aproximadamente 123 quilômetros, até 2028. A execução está prevista no novo contrato de concessão da rodovia, que será assinado em agosto, e está sujeita a multa de R$ 200 milhões em caso de descumprimento.

No entanto, no trecho Norte da BR-101, que abrange municípios como Linhares, São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário, não há previsão imediata de duplicação. Segundo a concessionária, as obras nesse segmento dependerão do aumento do fluxo de veículos e da liberação de licenças ambientais, especialmente em áreas como a Reserva Biológica de Sooretama.

De acordo com o superintendente da Ecovias, Roberto Amorim Júnior, não há licença do Ibama para duplicação nesse trecho por causa da travessia na área de preservação.

Como parte das intervenções previstas, a empresa planeja implantar 40 quilômetros de terceiras faixas entre o 6º e o 8º ano do contrato — sendo 12 km somente em São Mateus —, além de viadutos e passagens em nível ao longo da rodovia. Obras pontuais, como a reforma da ponte sobre o rio Cricaré e a elaboração de projeto executivo para uma passarela na região, também estão no cronograma da empresa.

O novo leilão da concessão está previsto para o dia 26 de junho, com assinatura do contrato agendada para 29 de agosto. O Tribunal de Contas da União (TCU) realizará fiscalizações trimestrais para acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais. A tarifa de pedágio será reavaliada e reduzida nos trechos sem duplicação como forma de compensação à população.

Durante reunião realizada na sede da Ecovias, na Serra, representantes da empresa apresentaram essas informações ao deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Fiscalização da BR-101 na Assembleia Legislativa, ao prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip (Pode), a nove vereadores da cidade mateense e lideranças do Norte do Estado. A reunião também abordou medidas emergenciais para aumentar a segurança viária, como instalação de sinalização, semáforos e quebra-molas.

créditos Gleberson Nascimento