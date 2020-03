Serginho pede aumento salarial para funcionários públicos

O vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus solicitou em sessão, que seja feito um estudo para conceder reajuste salarial aos funcionários públicos efetivos, DT’s e comissionados do município de Anchieta.

Serginho explicou que é de conhecimento dele, dos demais vereadores, e de toda a população e servidores, que no ano passado (2019) foi aprovado no Congresso Nacional a Reforma Previdenciária, e esta por sua vez obriga a União, os Estados e Municípios que possuem Autarquia Previdenciária própria ou vinculada ao Geral (INSS), a fazer suas referidas atualizações, principalmente de alíquotas, e o prazo obrigatório é até julho deste ano de 2020 para as autarquias próprias e março para os do Regime Geral (INSS).

“Requeiro que seja feito um estudo para conceder um reajuste salarial aos funcionários públicos efetivos, comissionados e DT’s de nosso município, para que estes não tenham mais perda salarial, tendo em vista a nova alíquota que deverá ser reajustada para 14%. Este vereador sabe dos esforços que a atual administração vem fazendo para sempre valorizar e dignificar os funcionários, e por isto faço tal solicitação”, justificou Sérgio Luiz.