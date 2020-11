Sérgio Meneguelli recebe ligação de Bolsonaro

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para um almoço na quarta-feira, dia 02 de dezembro, em Brasília.

Bolsonaro ligou para Meneguelli pessoalmente e o assunto não foi revelado, mas o prefeito de Colatina já adiantou que vai aproveitar a oportunidade para tratar de assuntos pertinentes ao município.

Meneguelli viaja para a capital do Brasil com recursos próprios e deve retornar para o Estado no final da tarde. Ele ainda pretende levar um presente para o presidente, uma camisa com o escrito “Eu amo Colatina”.