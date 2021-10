Sérgio Mileipe assume Diretoria de Planejamento e Operações na Samarco

Quem assumiu a Diretoria de Planejamento e Operações da Samarco, na quarta-feira (28), foi o engenheiro mecânico, Sérgio Mileipe. Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), capixaba e residente de Guarapari, Mileipe trabalha na Samarco há mais de 24 anos e ocupava a posição de gerente-geral de Operações.

“Esta movimentação reforça nosso compromisso com a reestruturação da empresa, valorizando nossas lideranças e buscando uma visão sistêmica do nosso processo produtivo. Buscamos uma mineração diferente e alcançaremos por meio das pessoas, como Sérgio Mileipe, que ao longo dos anos atuou e trouxe excelentes resultados para a unidade Ubu, no Espírito Santo”, destacou Rodrigo Vilela, presidente da Samarco.

A mudança na estrutura organizacional ocorre cerca de um ano após a retomada gradual das operações e tem como foco a eficiência operacional da Samarco, alinhada à sustentabilidade, saúde e segurança dos empregados e operações. Atualmente, a Samarco opera com 26% de sua capacidade produtiva e emprega mais de 6 mil pessoas, direta e indiretamente, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além de atuar com 1.533 fornecedores.



foto Washington Alves